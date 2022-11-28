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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию

"Газпром" решил не снижать подачу газа в Молдавию
Фото: Picture alliance via Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" не стал снижать подачу газа в Молдавию, говорится в заявлении российской компании.

Молдавия запустила виртуальный реверс газа на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" называют "оседанием" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям".

На понедельник в системе "Оператора ГТС Украины" заявлены прежние номинации на поставку газа в Молдавию - 6 млн куб. м через ГИС "Гребенки" и "Алексеевка". Однако в отличие от воскресенья в номинациях на сайте ОГТСУ нет реверсной заявки на ГИС "Гребенки" (в воскресенье была на уровне 4,5 млн куб. м).

В сообщении "Газпрома" говорится: "Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены. В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову".

Однако "Газпром" обращает внимание "на регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств в части оплаты поставок российского газа".

"Газпром" оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты", - заявляет "Газпром".

На прошлой недели "Газпром" сообщил, что зафиксировал "оседание" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с "Молдовагазом". Как говорилось в заявлении российской компании, "объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой".

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - предупредил российский концерн.

После этого вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что оставшийся на Украине газ является резервами Молдавии, эти объемы, по его словам, "оплачивались и будут оплачиваться нашей страной".

Газпром Молдавия Украина
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