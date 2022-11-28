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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета близ Ниццы

Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета близ Ниццы
Вячеслав Таран
Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Проживавший в Монако предприниматель российского происхождения Вячеслав Таран, основавший в 1997 году Forex Club (в настоящее время - онлайн-брокер Libertex Group), погиб в минувшую пятницу при падении вертолета в Вильфранш-сюр-Мер, близ Ниццы.

По данным СМИ, в вертолете находились двое - Таран и пилот, которого характеризуют как опытного авиатора и знатока местных летных условий. В первых сообщениях об этом инциденте СМИ не называли фамилию погибшего пассажира.

Правовые инстанции пока также официально не подтверждают личность жертвы в ожидании результатов генетического анализа, однако, пишет газета "Нис Матэн", уже нет никаких сомнений, что пассажиром упавшего вертолета был Вячеслав Таран.

Вертолет компании Monacair направлялся из Лозанны (Швейцария) в Монако.

Сообщается, что Таран, родившийся во Владивостоке и проживавший в Монако около десяти лет, обладал также мальтийским паспортом. Штаб-квартира онлайн-брокерской платформы Libertex Group находится на Кипре. Компания позиционирует себя как лидер на рынке криптовалютных операций, отмечает издание.

Вячеслав Таран Libertex Group Монако Forex Club
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