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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Минпросвещения задумалось об отмене ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов РФ

Минпросвещения задумалось об отмене ЕГЭ для старшеклассников из новых регионов РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ рассматривает вариант отмены единого государственного экзамена для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы постоянно на связи с Крымом. Я лично ездила в пансионаты и различные учреждения, где находятся ребята из Херсонской, Запорожской областей. Конечно, непростая ситуация со старшеклассниками. Мы понимаем, что есть перерыв в учебе. Есть предложение министерства просвещения, что они не будут сдавать ЕГЭ, но пробелы с образованием придётся возмещать", - сказала Кузнецова во время открытия в Волгограде семейного МФЦ.

Она отметила, что сейчас нужно как можно быстрее подключить к обучению старшеклассников репетиторское сообщество, в том числе помочь детям по проблеме языкового барьера - обучение в школе они получали на украинском языке.

Минпросвещения РФ Запорожская область Херсонская область
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