МВД РФ заявило об отсутствии дефицита оргтехники для печати паспортов

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В МВД России заявили, что в настоящее время в полном объеме обеспечены оргтехникой, необходимой для печати паспортов, работа по выдаче документов ведется в плановом режиме.

"В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме", - сообщили журналистам во вторник в пресс-центре МВД России.

По данным министерства, ранее во вторник в ряде СМИ и соцмедиа были опубликованы материалы, в которых со ссылкой на начальника Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России генерал-майора внутренней службы Юрия Войнова были сделаны прогнозы о возможном дефиците оргтехники, необходимой для печати паспортов российских граждан.

"Разъясняем, что 24 ноября Ю.В.Войнов принял участие в круглом столе на площадке Совета Федерации РФ на тему "Механизмы поддержки импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий". В своем выступлении он призвал к сотрудничеству отечественных производителей компьютерной и оргтехники в условиях, вызванных внешним санкционным давлением", - пояснили в полиции.

Также, по данным пресс-центра, участникам мероприятия кратко разъяснили процедуру госзакупок этого оборудования для нужд МВД.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на выступление начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова на "круглом столе" в Совете Федерации, что "поставки матричных принтеров зарубежных вендоров, которые МВД использует для печати внутренних паспортов, прекратились из-за санкций, при этом в России такое оборудование не производят". "Закупить новые принтеры ведомство не имеет возможности, что в будущем может привести к проблемам с выдачей новых паспортов", - написало издание.

"Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые", - сказал Войнов, которого цитируют "Ведомости". По его словам, ведомство готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если те смогут разработать его в соответствии с определенными требованиями качества. "Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте (принтеры), - объяснил представитель МВД. - Но мы готовы четко, гарантированно сказать: если вы обеспечите нам принтеры, которые будут соответствовать ясным и понятным требованиям, то мы действительно их купим и готовы заказать эти объемы".