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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Что произошло за день: пятница, 2 декабря

Паспорт для Сноудена, цвет 2023 года и новые согласования потолка цен на нефть

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Его адвокат напомнил, что по Конституции России впредь Сноудена нельзя выдавать иностранному государству.

- Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 г. Ранее СМИ сообщили, что собирающаяся отказать от закупок нефти по нефтепроводам из России Польша подала заявку на получение 3 млн тонн российской нефти по "Дружбе" в 2023 году.

- В ЕС на уровне постпредов согласовали потолок цен на нефть РФ в $60 за баррель. СМИ утверждают, что потолок решили пересматривать каждые два месяца, чтобы лимит всегда был минимум на $5 ниже ценника РФ. Между тем стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря из-за санкционных рисков.

- МиГ-31 разбился в Приморье. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Экипаж катапультировался, их нашли и эвакуируют.

- "Газпром" опять обновил рекорд поставок потребителям РФ из-за резкого похолодания. Поставки достигли 1516,6 млн куб. м.

- Сотрудники испанских спецслужб сообщили о перехвате уже шести опасных посылок. Решено усилить меры защиты административных и общественных зданий и осуществлять более тщательный контроль за почтовыми отправлениями.

- Институт цвета Pantone назвал цветом 2023 года ярко-розовый Viva Magenta. Это смелый и бесстрашный оттенок красного, который пышет энергией и жизненной силой, заявили эксперты института.

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Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 г.

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Эдвард Сноуден получил российский паспорт

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