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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польше на прокачку нефти РФ в 2023 г.

Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польше на прокачку нефти РФ в 2023 г.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Запрос Польши о поставках российской нефти в 2023 году после заявлений о намерениях прекратить закупки - это "театр абсурда", считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что это театр абсурда - то, чем они занимаются", - прокомментировал он информацию, что Польша запросила на 2023 год поставку 3 млн т российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

В то же время он заметил, что не располагает официальной информацией на этот счет. "Это мы из СМИ только смотрим", - сказал Новак журналистам.

Польша заявляла о намерениях отказаться от закупок нефти по нефтепроводам из России, но формально в санкциях не прописан запрет на поставки сырья по трубопроводам. В середине ноября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник с российской стороны написала, что польская госкомпания Orlen подала заявку в "Транснефть" на получение 3 млн тонн российской нефти по трубопроводу "Дружба" в 2023 году.

Александр Новак Польша Дружба
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