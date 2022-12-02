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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Институт цвета Pantone назвал цвет 2023 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2023 года
Фото: Pantone

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Институт цвета Pantone назвал цветом 2023 года ярко-розовый Viva Magenta.

В компании отмечают, что это "нетривиальный красный для нетривиальных времен". Viva Magenta 18-1750 - это ярко-розовый цвет с оттенками фиолетового, который относится к семейству красных оттенков.

В Pantone называют цвет уверенным, но неагрессивным, его сравнивают с "кулаком в бархатной перчатке".

"Это смелый и бесстрашный оттенок красного, который пышет энергией и жизненной силой. Его энтузиазм вызывает радость", - говорит вице-президент Pantone Лори Прессман.

Институт Pantone отслеживает цветовые тренды и ежегодно объявляет цвета года, которые могут использоваться дизайнерами и производителями в работе. Цветом 2022 года был выбран лиловый Very Peri, а цветами 2021 года - насыщенный серый (17-5104 Ultimate Gray) и яркий желтый (13-0647 Illuminating).

Pantone
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