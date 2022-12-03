Глава СКР стал лауреатом высшей юридической премии в номинации правозащитная деятельность

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин стал лауреатом Высшей юридической премии "Юрист года", учрежденной указом президента России в 2009 году.

Как передает корреспондент "Интерфакса", награду лауреату вручил зампредседателя Совета Безопасности РФ, председатель попечительского совета Ассоциации юристов России (АБР) Дмитрий Медведев.

Глава СКР отметил важность полученной награды. Также он поблагодарил коллег из других правоохранительных органов за помощь в борьбе с преступностью.

"Следственный комитет Российской Федерации всегда будет стоять на стороне законности, справедливости, гуманности и торжества истины", - резюмировал Бастрыкин.

Лауреатами премии также стали: замминистра юстиции Андрей Логинов в номинации "Развитие законодательства", замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Булавин в спецноминации "За защиту социальных и трудовых прав".

Выступая с приветственным словом, Медведев отметил, что Ассоциация юристов России (АЮР) объединяет сегодня 35 тысяч юристов.

"Это безусловные профессионалы, которые всегда оказывают помощь всем людям, которые нуждаются в поддержке, в помощи. Таких людей всегда много, а сегодня в особенности, имея ввиду возвращение в состав РФ наших новых территорий. Речь идет о вынужденных переселенцах, о беженцах", - сказал Медведев.

Он отметил, что за прошедший год помощь от АЮР смогли получить в общей сложности около 1 млн человек.

В рамках церемонии также был дан старт VI Всероссийскому правовому диктанту, который пройдет с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф.

В 2021 году диктант впервые был переведен на английский, китайский и португальский языки. В этом добавятся арабский и испанский.

Кроме того, известные юристы, государственные и общественные деятели зададут вопросы в формате видео. В этом году свои вопросы в формате видео задали: директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель АЮР Павел Крашенинников и руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров.

Правовой диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом. Тематика вопросов: Конституция РФ, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

В 2021 году количество его участников стало рекордным - 975 тыс. 672 гражданина, проживающих в России и за рубежом.