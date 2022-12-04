Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Авторов научно-популярных программ и организаторов научных фестивалей поддержат грантами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ запускает новую программу грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку, сообщается на сайте кабмина.

В постановлениях, которые подписал премьер России Михаил Мишустин, речь идет о двух грантовых конкурсах. Их будет проводить Минобрнауки.

В первом конкурсе смогут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 млн до 5 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Размер гранта составит от 20 млн до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн рублей.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Михаил Мишустин Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

В РФ за сутки коронавирусом заболели 6 598 человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Россия с 1 января вводит экспортные пошлины на удобрения - 23,5% при цене свыше $450/т

Шойгу отметил важность партнерства с Белоруссией

Военная операция на Украине

Российские военные предотвратили украинскую атаку на донецком направлении

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,6 тыс. человек

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

"Примаковские чтения": перефокусировка на меридиан

Газовое оборудование взорвалось в пятиэтажном доме в Астраханской области

Что произошло за день: пятница, 2 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });