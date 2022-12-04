Авторов научно-популярных программ и организаторов научных фестивалей поддержат грантами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ запускает новую программу грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку, сообщается на сайте кабмина.

В постановлениях, которые подписал премьер России Михаил Мишустин, речь идет о двух грантовых конкурсах. Их будет проводить Минобрнауки.

В первом конкурсе смогут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от 1 млн до 5 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

Во втором конкурсе смогут принять участие организаторы научных фестивалей, выставок и других мероприятий. Размер гранта составит от 20 млн до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн рублей.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий".