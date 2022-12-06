Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в ростовском Новошахтинске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы завели уголовное дело в связи с вооруженным нападением на сотрудников полиции в пригороде Новошахтинска, им будет заниматься отдел по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба управления СКР по Ростовской области во вторник.

Дело расследуется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), говорится в сообщении.

Во вторник днем неизвестный в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Ведется розыск стрелявшего.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал, что раненый полицейский находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Власти города призвали местных жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.