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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минобороны РФ сообщил о наступлении на красно-лиманском направлении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В ходе наступления на красно-лиманском направлении российские войска заняли более выгодные рубежи, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль".

На купянском направлении, сообщил Конашенков, "упреждающим огнём артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск".

"Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный - ИФ), две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля", - сообщил Конашенков.

"На донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап", - сказал официальный представитель Минобороны России.

По его словам, "на южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой народной республики".

"Огнём артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 07 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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