Число жертв взрыва газа в жилом доме Нижневартовска увеличилось до девяти

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В больнице Сургута скончалась пострадавшая при взрыве газа в доме в Нижневартовске, сообщает телеграм-канал правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

"Врачи Сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. Таким образом, число жертв ЧП выросло до девяти.

Правительство добавляет, что в ожоговом центре в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение еще один пациент.

Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, угрозы жизни нет.

Вечером 4 декабря в результате взрыва, предположительно, газового баллона в одном из жилых домов Нижневартовска произошло обрушение двух смежных подъездов.