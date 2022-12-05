Глава МЧС прибыл на место взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске.

Министру доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ. Сейчас в них задействованы порядка 200 человек. Работы осложняются сильным морозом до минус 23 градусов и особенностями образовавшегося завала.

Ранее сообщалось, что взрыв, предположительно, газового баллона произошел 4 декабря в пятиэтажном доме в Нижневартовске на улице Мира около 18:30 по местному времени. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в результате инцидента шестеро погибли, девять пострадали, четверо из них были госпитализированы.