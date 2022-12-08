Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Автоавария в Тоцком районе Оренбургской области унесла жизни четырех человек, еще один госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области в четверг.

"Ночью 8 декабря в Тоцком районе неподалеку от поселка Кирсановка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей (...) "ЗАЗ Шанс" и "Газель". В результате ДТП погибли четыре человека. Известно также, что травмирован мужчина 1978 г.р. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Личности погибших устанавливаются.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства дорожного происшествия.