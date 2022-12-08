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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Виктора Бута пообещали пригласить в Госдуму

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что освобожденного из американской тюрьмы бизнесмена Виктора Бута пригласят в Госдуму.

"Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание комитета по международным делам и фракции ЛДПР", - сказал он журналистам.

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По его словам, все годы с момента ареста Бута "и МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения".

"Наконец решение принято, и обмен состоялся. Мы были в непрерывном контакте с Аллой Владимировной Бут - супругой Виктора. Отдельные поздравления и самые теплые слова, прежде всего, ей", - сказал Слуцкий.

8 декабря Бут был помилован в США, его привезли в Абу-Даби, где обменяли на осужденную в России американку Бриттни Грайнер.

15 ноября в Совете Федерации открылась выставка художественных работ Бута.

Бyт был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. 16 ноября 2010 года Таиланд выдал его Соединенным Штатам.

В 2012 году суд в США приговорил Бyта к 25 годам тюрьмы по обвинению в попытке продать леворадикальной группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

Бут вину отрицал и говорил, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

15 ноября 2022 года Алла Бут говорила, что исчерпаны все юридические механизмы для освобождения ее мужа, оставался только обмен.

Виктор Бут ЛДПР Госдума Леонид Слуцкий США
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