Андрей Луговой счел политически ангажированным решение ЕСПЧ по Литвиненко

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы и бывший сотрудник органов госохраны Андрей Луговой считает "неправосудным, незаконным, политически ангажированным" последнее решение ЕСПЧ по делу об отравлении перебежчика из ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

Страсбургский суд признал Россию ответственной за гибель Литвиненко и присудил его вдове 100 тысяч евро компенсации. Британское правосудие считает Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна причастными к отравлению Литвиненко в Лондоне полонием-210.

Луговому не понятно, на каком основании суд принял это решение.

"Если они принимали решение, основываясь только на словах вдовы Литвиненко, то это просто подрывает репутацию ЕСПЧ", - сказал он.

Он выразил несогласие с мнением ЕСПЧ, что Россия якобы не провела должного расследования по делу Литвиненко.

"Это неправда - российская прокуратура и Следственный комитет делали все для установления истины", - отметил он.

По его словам, ни на один запрос российской Генпрокуратуры лондонское правосудие не ответило, хотя на запросы британских коллег российская сторона отвечала. Он напомнил, что еще в ноябре 2006 года представители британской стороны встречались с ним в Москве и брали у него показания.

"Поэтому решение ЕСПЧ считаю политически ангажированным, не имеющим ничего общего с законностью, подрывающим репутацию Европейского суда по правам человека", - заключил депутат.

ЕСПЧ в решении указал, что российское государство не приняло достаточных мер для расследования гибели Литвиненко.

Российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов сформулировал особое мнение по этому делу и указал, что не поддерживает большинство выводов суда и нашел много недостатков в том, как суд анализировал британское расследование.

В Кремле решение суда назвали голословным, усомнившись, что у ЕСПЧ было достаточно информации о случившемся с Литвиненко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовы прислушиваться к подобным решениям.