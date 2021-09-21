Поиск
Хроника последних дней СССР

Андрей Луговой счел политически ангажированным решение ЕСПЧ по Литвиненко

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы и бывший сотрудник органов госохраны Андрей Луговой считает "неправосудным, незаконным, политически ангажированным" последнее решение ЕСПЧ по делу об отравлении перебежчика из ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

Страсбургский суд признал Россию ответственной за гибель Литвиненко и присудил его вдове 100 тысяч евро компенсации. Британское правосудие считает Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна причастными к отравлению Литвиненко в Лондоне полонием-210.

Луговому не понятно, на каком основании суд принял это решение.

"Если они принимали решение, основываясь только на словах вдовы Литвиненко, то это просто подрывает репутацию ЕСПЧ", - сказал он.

Он выразил несогласие с мнением ЕСПЧ, что Россия якобы не провела должного расследования по делу Литвиненко.

"Это неправда - российская прокуратура и Следственный комитет делали все для установления истины", - отметил он.

По его словам, ни на один запрос российской Генпрокуратуры лондонское правосудие не ответило, хотя на запросы британских коллег российская сторона отвечала. Он напомнил, что еще в ноябре 2006 года представители британской стороны встречались с ним в Москве и брали у него показания.

"Поэтому решение ЕСПЧ считаю политически ангажированным, не имеющим ничего общего с законностью, подрывающим репутацию Европейского суда по правам человека", - заключил депутат.

ЕСПЧ в решении указал, что российское государство не приняло достаточных мер для расследования гибели Литвиненко.

Российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов сформулировал особое мнение по этому делу и указал, что не поддерживает большинство выводов суда и нашел много недостатков в том, как суд анализировал британское расследование.

В Кремле решение суда назвали голословным, усомнившись, что у ЕСПЧ было достаточно информации о случившемся с Литвиненко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовы прислушиваться к подобным решениям.

Александр Литвиненко Андрей Луговой Дмитри Ковтун ЕСПЧ Лондон Марина Литвиненко

Новости по теме

Новости

В Кремле рассчитывают на изменение позиции Турции, не признающей выборы в Крыму

В Кремле сочли голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко

Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино

Приамурских полицейских задержали за ограбление подпольного казино

Российский судья ЕСПЧ не поддержал выводы суда по делу Литвиненко

Пандемия коронавируса

За сутки в РФ зафиксировано более 19,1 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в РФ зафиксировано более 19,1 тыс. новых случаев COVID-19

Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29 сентября

Первое заседание Госдумы нового созыва может состояться 29 сентября

Источник сообщил о задержаниях в УМВД по Амурской области

Источник сообщил о задержаниях в УМВД по Амурской области
Нападения в школах и вузах

Большинство госпитализированных при стрельбе в Перми идут на поправку

Моногород Ковдор с вечера остается без света из-за пожара

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"

Новак предложил пустить газ "Роснефти" в Европу через соглашение с "Газпромом"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');