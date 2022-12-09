В Москве арестован начальник отдела снабжения РЖД

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в момент получения 400 тысяч рублей взятки задержан начальник отдела комплектации и оборудования Московской дирекции снабжения ОАО "РЖД", сообщила "МВД-медиа" представитель министерства Ирина Волк.

В столичном управлении СК назвали имена подозреваемых - это начальник отдела Московской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО "РЖД" Юрий Овсянников и гендиректор ООО "Группа Паритет", ООО "Паритет эксперт групп" Юрий Тихомиров.

По версии следствия, менеджер, имеющий полномочия по организации поставок для железнодорожников, вступил в сговор с руководителем крупной коммерческой структуры и помог ему выигрывать конкурсы и поставлять товары по максимальным ценам. В СК уточнили, что Овсянников заранее сообщал Тихомирову о предстоящей закупке, и тот успевал подготовить подходящие коммерческие предложения.

"За эти услуги начальнику отдела было обещано вознаграждение в размере двух миллионов рублей. После того как коммерсант передал ему 400 тысяч рублей, оба фигуранта были задержаны", - сказала Волк.

Против обоих возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки (статьи 290 и 291 УК).

Тихомиров вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, Овсянников вины не признает, добавили в СК. Сотрудник РЖД арестован, его подельник оставлен на свободе под запрет определенных действий.

Сотрудники управления МВД на транспорте выясняют, есть ли другие лица, причастные к этой схеме.

