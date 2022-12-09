"Нижнекамскнефтехим" потребовал в суде более $720 млн с турецкой Gemont

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сумма требований ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") к турецкой Gemont в двух исковых заявлениях, поданных в начале декабря в Арбитражный суд Татарстана, составляет $720,7 млн, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В определениях суда сказано, что в иске о неисполнении обязательств по договору подряда НКНХ просит взыскать с Gemont $716,6 млн: $698,4 млн по независимой гарантии от 17 марта 2020 года, $10,5 млн по независимой гарантии от 30 июня 2022 года, неустойку в размере $3,3 млн, а также проценты на сумму $4,4 млн.

В иске о неисполнении обязательств по договору займа НКНХ просит взыскать с турецкой компании $3 млн долга, $152,6 тысячи процентов и $945,4 тысячи неустойки.

Одновременно с исковыми заявлениями НКНХ подал в суд заявления о наложении ареста на оставшуюся на его площадке строительную технику Gemont, подозревая, что арендовавшая технику российская "дочка" ответчика (ООО "Гемонт") пытается вывезти ее из России. Арест на имущество Gemont суд решил не накладывать, сославшись на недостаточность представленных истцом доказательств.

НКНХ и Gemont в феврале 2020 года заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ключевому для химзавода проекту установки этилена ЭП-600, работы планировалось завершить в июле 2023 года. В мае-июне 2022 года НКНХ решил расторгнуть контракт с "Гемонтом" и привлек к строительству установки субподрядчиков из России. Ввод ЭП-600 был перенесен на более поздний срок: завершение строительно-монтажных работ и пуско-наладка планируются во втором полугодии 2024 года.

В портфеле завершенных проектов "Гемонта", как сообщается на его сайте, - строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (принадлежит основателям группы "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) в Усть-Куте.

Gemont основана в 1991 году в Стамбуле, занимается строительством промышленных комплексов.

2 декабря 2022 года НКНХ подал в Арбитражный суд Татарстана два иска к Gemont, в качестве третьих лиц указаны ООО "Гемонт" и глава совета директоров ООО Садык Акман. Сумма исковых требований в материалах картотеки арбитражных дел первоначально не называлась.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".