Суд ввел наблюдение в "дочке" турецкой Gemont по заявлению о самобанкротстве

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана в среду ввел в процедуру наблюдения в отношении ООО "Гемонт" ("дочка" турецкой Gemont), занимавшегося строительством нефтехимических установок в России, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Гемонт" обратился в суд с заявлением о самобанкротстве в июле 2022 года, после того как потерял подряд на строительство установки этилена для ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР").

Сумму требований кредиторов к себе "Гемонт" тогда заявил в размере 18,6 млрд рублей.

НКНХ и Gemont в феврале 2020 года заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ключевому для химзавода проекту установки этилена ЭП-600, работы планировалось завершить в июле 2023 года. В мае-июне 2022 года НКНХ решил расторгнуть контракт с "Гемонтом" и привлек к строительству установки субподрядчиков из России. Ввод ЭП-600 был перенесен на более поздний срок: завершение строительно-монтажных работ и пуско-наладка планируются во втором полугодии 2024 года.

В портфеле завершенных проектов "Гемонта", как сообщается на его сайте, - строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (принадлежит основателям группы "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) в Усть-Куте.

Gemont основана в 1991 году в Стамбуле, занимается строительством промышленных комплексов.

НКНХ 2 декабря 2022 года подал в Арбитражный суд Татарстана два иска к Gemont. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", иски отнесены к категориям "неисполнение обязательств по договору займа" и "неисполнение обязательств по договору подряда". В качестве третьих лиц указаны ООО "Гемонт" и глава совета директоров ООО Садык Акман. Иски пока не приняты к производству, информация о размере исковых требований в картотеке арбитражных дел отсутствует.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".