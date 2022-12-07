Глава Совета по правам человека отметил ряд проблем в зоне СВО с выплатами и экипировкой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) зафиксировал ряд проблем в ходе проведения специальной военной операции, в том числе с выплатами мобилизованным, однако они не являются массовыми, заявил в среду председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Как сообщают коллеги, в частности, наш новый член Совета Александр Коц, в зоне проведения СВО есть люди, которым за четыре месяца вообще ничего не перечислили, кому-то не пришли региональные доплаты. Это не массовое явление, но с каждым таким случаем необходимо разбираться", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, проходящей в режиме видеоконференции.

По его словам, с зафиксированными случаями завышения цен на экипировку для военнослужащих, "и когда мобилизованные граждане сами ее покупали, и когда региональные власти делали массовые закупки", государственным институтам "удалось в целом справиться", однако в настоящий момент "в некоторых частях" с обеспечением мобилизованных граждан зимней экипировкой все еще есть проблемы.

"В начале проведения частичной мобилизации наблюдалась сумятица в работе военкоматов, в первые же дни Совет указал на недостатки и выступил за неукоснительное и строгое соблюдение правил мобилизации, в частности, призывались граждане не в соответствии с указом и законом о мобилизации", - отметил Фадеев.

Он добавил, что подобные ошибки исправлялись.

Кроме того, в ноябре была устранена "неопределенность" в вопросе поступления на альтернативную гражданскую службу по мобилизации, исправлена ситуация с различиями в размере денежного довольствия мобилизованных в зависимости от регионов их призыва, напомнил председатель СПЧ.

"В октябре Советом был подготовлен доклад по реализации указа о частичной мобилизации, мы получили подробный ответ от Минобороны России, профильного комитета Госдумы по каждому пункту, все эти вопросы остаются на контроле совета", сказал Фадеев.