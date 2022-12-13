Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Задержание россиянина, который хотел вступить в ВСУ; электросамокат "Яндекса" и курс евро выше 67 рублей.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ. Ранее он привлекался за вандализм в отношении административных зданий органов власти.

- В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году. Комментируя соответствующее заявление Владимира Зеленского, Дмитрий Песков отметил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время". Озвученные президентом Украины "три шага к миру" в Кремле назвали шагами к продолжению боевых действий.

- РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Правительство РФ поддержало соответствующий проект закона, говорят источники.

- "Яндекс" скоро представит собственный электросамокат. По словам представителя компании, от других самокатов разработка отличается рядом опций безопасности, его специфика учитывает городские условия в России.

- Курс евро поднялся выше 67 руб. впервые с 30 мая. Евро немного ускорил темпы роста на Московской бирже после выхода данных по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов.

- Дума приняла в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов.

- Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах. В США против него возбуждено дело, Вашингтон будет добиваться его экстрадиции.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Петербург введет масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

В РФ прививку от гриппа сделало около половины населения, прививочная кампания завершена

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска возросло до десяти

Хуснуллин сообщил о планах открытия постоянной трассы от Москвы до Крыма

Хуснуллин сообщил о планах открытия постоянной трассы от Москвы до Крыма

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Военная операция на Украине

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

Песков опроверг предположения об отставке главы Генштаба РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });