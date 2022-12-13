Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Задержание россиянина, который хотел вступить в ВСУ; электросамокат "Яндекса" и курс евро выше 67 рублей.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ. Ранее он привлекался за вандализм в отношении административных зданий органов власти.

- В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году. Комментируя соответствующее заявление Владимира Зеленского, Дмитрий Песков отметил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время". Озвученные президентом Украины "три шага к миру" в Кремле назвали шагами к продолжению боевых действий.

- РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Правительство РФ поддержало соответствующий проект закона, говорят источники.

- "Яндекс" скоро представит собственный электросамокат. По словам представителя компании, от других самокатов разработка отличается рядом опций безопасности, его специфика учитывает городские условия в России.

- Курс евро поднялся выше 67 руб. впервые с 30 мая. Евро немного ускорил темпы роста на Московской бирже после выхода данных по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов.

- Дума приняла в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов.

- Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах. В США против него возбуждено дело, Вашингтон будет добиваться его экстрадиции.