Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим проектом отзыва кабинета министров.

Речь идет о денонсации Конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. В законопроекте поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, также отмечается в документе.

Совет Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Владелец "Стокманна" закрыл сделку по покупке Lamoda у Global Fashion Group

В аппарате Чернышенко опровергли планы включить в счет за ЖКУ оплату "умных" счетчиков

Мост под Мелитополем поврежден в результате взрыва

По делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках задержаны прораб и сварщик

По делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках задержаны прораб и сварщик

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

Что произошло за день: понедельник, 12 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });