РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим проектом отзыва кабинета министров.

Речь идет о денонсации Конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. В законопроекте поясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Группе государств против коррупции.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, также отмечается в документе.