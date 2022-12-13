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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов

Принят в I чтении проект закона о запрете использования на госуровне иностранных слов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке и содержащихся в нормативных словарях.

Это касается случаев использования русского языка как государственного.

В соответствии с проектом закона (221977-8) правительство РФ на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку определяет порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, нормативных справочников и нормативных грамматик, требования к составлению таких словарей.

Проект закона подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным, говорится в пояснительной записке.

Проектируемые нормы направлены на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, отмечается в документе.

Принятие проекта закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка, также отмечают разработчики.

Госдума
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