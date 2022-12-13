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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - О том, что Россия может начать вывод войск с Украины до конца текущего года, не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России стоит начать вывод войск с Украины к Рождеству. У представителя Кремля поинтересовались, готова ли Москва пойти на это до конца текущего года.

"Об этом не может идти и речи", - отреагировал Песков. Он пояснил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

"Это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводили на протяжении последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим", - продолжил Песков.

По его словам, "эти реалии говорят о том, что у Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях".

"Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", - констатировал Песков.

Хроника 24 февраля – 13 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
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