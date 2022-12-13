Курс евро поднялся выше 67 руб. впервые с 30 мая

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Евро немного ускорил темпы роста на Московской бирже во вторник днем и поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая вскоре после выхода данных по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов.

Курс евро составил 67,01 руб. в 16:58, что на 63,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар к этому времени стоил 63,07 руб., что на 26,5 копейки выше закрытия предыдущего дня. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,26 копейки к уровню предыдущего закрытия, до 64,84 рубля.

В ноябре 2022 года потребительские цены (индекс CPI) в США выросли на 7,1% в годовом исчислении, сообщило Минтруда страны. Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,7% в октябре и теперь находится на самом низком уровне с декабря 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 7,3%, показали опросы Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.