Мурашко заявил, что в РФ нет проблем с доступностью лекарств для детей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На сегодняшний день все лекарственные препараты для лечения детей в стране доступны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По лекарственным препаратам мы не испытываем каких-либо трудностей", - сказал Мурашко в среду журналистам.

Он добавил, что фонд "Круг добра" в текущем году помог с закупкой лекарств для более чем 3 тыс. детей. Также в РФ сформирован комплекс мер, благодаря, которому Россия - в числе лидеров по помощи детям с редко встречающимися заболеваниями.

"Сегодня очень важно, что по направлению медицинского оборудования очень активно включилась отечественная промышленность: более 22 тыс. медицинских изделий и приборов было поставлено в 2022 году, практически треть из них - отечественного производства", - подчеркнул министр.

Также Мурашко отметил, что дети из ЛНР и ДНР проходят полный цикл реабилитации, правительством РФ выделены средства для оказания экстренной неотложной помощи как для взрослых, так и для детей.