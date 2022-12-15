Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" с космодрома Плесецк Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс", её загрузили в шахту для постановки на боевое дежурство, сообщили российские военные в четверг.

"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В среду ведомство сообщало, что в преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку.

"Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что Козельское ракетное соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в конце 2022 года российские военные должны поставить на боевое дежурство новую стратегическую ракету "Сармат". О первом испытательном пуске "Сармата" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля. Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" в соединениях РВСН в Красноярском крае и Оренбургской области.