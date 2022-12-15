Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"
Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" с космодрома Плесецк
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс", её загрузили в шахту для постановки на боевое дежурство, сообщили российские военные в четверг.

"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В среду ведомство сообщало, что в преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку.

"Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач", - сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что Козельское ракетное соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в конце 2022 года российские военные должны поставить на боевое дежурство новую стратегическую ракету "Сармат". О первом испытательном пуске "Сармата" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля. Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" в соединениях РВСН в Красноярском крае и Оренбургской области.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На нефтезаводе в Иркутской области на площади 2,5 тыс кв. м. произошел пожар

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Космонавты проведут работы в открытом космосе во время солнцестояния

Космонавты проведут работы в открытом космосе во время солнцестояния
Миллиарды полковника Захарченко

Прокуроры Москвы просят изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн руб.

Прокуроры Москвы просят изъять имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн руб.

В декабре инфляционные ожидания россиян не изменились

В декабре инфляционные ожидания россиян не изменились

В правительстве предложили выдавать бизнесу разрешения и лицензии в электронном виде

Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков дальнейшей мутации COVID-19

Роспотребнадзор заявил об отсутствии высоких рисков дальнейшей мутации COVID-19

Дума одобрила в I чтении уголовное наказание за диверсии вплоть до пожизненного срока

Дума отменила раздельную выкладку вин и крепкого алкоголя в магазинах

Дума отменила раздельную выкладку вин и крепкого алкоголя в магазинах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });