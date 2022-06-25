Минобороны РФ повысит требования к ракете "Сармат" при втором испытательном пуске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военные повысят требования к межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" в ходе вторых летных испытаний, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы абсолютно в графике, мы сейчас готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных прежде всего с нашим заказчиком, с министерством обороны, моментах", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, "Роскосмос" уже приступил к созданию серийных ракет. "Мы исходим из того, что, как и было сказано президентом, мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре Красноярского края на боевое дежурство", - заявил Рогозин.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.

22 мая Рогозин сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого Рогозин заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля командующий РВСН РФ Сергей Каракаев. Планирующий крылатый боевой блок "Авангард" может развивать скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время "Авангарды" устанавливают на межконтинентальные ракеты УР-100Н УТТХ.