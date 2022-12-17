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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram в субботу столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, заявили в Минцифры РФ.

Схема "угона" выглядит следующим образом. Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок - подписку на Телеграм Премиум. Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку.

Затем пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается, пояснили в ведомстве.

В Минцифры уточнили, что аккаунт будет в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.

"Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам", - отметили в ведомстве.

Минцифры РФ Telegram
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