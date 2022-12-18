Скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь Клуба военачальников России Николай Дерябин.
"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", - сказал он.