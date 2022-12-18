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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Что произошло за день: воскресенье, 18 декабря

Снижение температуры на поврежденном "Союзе", московский снегопад и финал футбольного ЧМ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Франции. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

- В "Роскосмосе" сообщили о снижении температуры в корабле "Союз МС-22". Результаты проверки обшивки корабля манипулятором Canadarm-2 станут известны в понедельник.

- Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу со стороны Украины. Погиб один человек.

- Девяносто рейсов задерживаются в столичных аэропортах. К утру воскресенья снежный покров в Москве вырос до 33 см. На работе общественного транспорта снегопад не сказался, а автомобилистов попросили воздержаться от поездок.

- Президент РФ подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты. Совет СФ направляет главе государства не менее трех кандидатур. Если ни одна не будет президентом поддержана, он вправе выдвинуть иного претендента.

- Скончался экс-начальник Генштаба ВС СССР Михаил Моисеев. Ему было 83 года.

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