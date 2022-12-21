Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

В Роспотребнадзоре не считают нужными федеральные ограничения для снижения распространения гриппа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Решение о введении каких-либо ограничительных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ принимают регионы с учетом эпидситуации, на федеральном уровне нет необходимости вводить ограничения, сообщила в интервью "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Нужно ли вводить какие-либо ограничительные меры, каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от текущей эпидситуации. На федеральном уровне в этом необходимости нет", - сказала Пшеничная, отвечая на вопрос агентства о том, нужно ли вводить ограничительные меры, подобные тем, что были введены во время распространения COVID-19, для предотвращения распространения заболевания.

Для предотвращения заболевания, как уточнила эксперт, достаточно соблюдать элементарные противоэпидемические меры. Так, необходимо регулярно мыть руки - с мылом или антисептиком. Приходя домой, вымыть лицо, промыть водой носовые ходы. В общественных местах - транспорте, супермаркете, во время зрелищных мероприятий целесообразно надевать маску, придерживаться дистанции не менее 1-1,5 м.

"И обязательно оставаться дома, если вдруг все же заболели, чтобы не разносить инфекцию", - добавила Пшеничная.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - почти 70 %. Самым распространенным вариантом гриппа стал виной грипп, который циркулирует уже в 86 регионах. Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, свиной грипп вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" после 8:00.

Роспотребнадзор Наталья Пшеничная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась на 6%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 декабря повысилась на 6%
Военная операция на Украине

Пасечник заявил об участии в СВО 58% луганских шахтеров

Военная операция на Украине

Рабочая группа обеспечит взаимодействие власти и организаций по вопросам мобилизации

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

Что произошло за день: вторник, 20 декабря

Совет директоров "Газпрома" одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн рублей

Дума приняла в I чтении закон о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность РФ

Навигация завершилась на Волго-Донском судоходном канале

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });