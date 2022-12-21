В Роспотребнадзоре не считают нужными федеральные ограничения для снижения распространения гриппа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Решение о введении каких-либо ограничительных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ принимают регионы с учетом эпидситуации, на федеральном уровне нет необходимости вводить ограничения, сообщила в интервью "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Нужно ли вводить какие-либо ограничительные меры, каждый регион решает самостоятельно, в зависимости от текущей эпидситуации. На федеральном уровне в этом необходимости нет", - сказала Пшеничная, отвечая на вопрос агентства о том, нужно ли вводить ограничительные меры, подобные тем, что были введены во время распространения COVID-19, для предотвращения распространения заболевания.

Для предотвращения заболевания, как уточнила эксперт, достаточно соблюдать элементарные противоэпидемические меры. Так, необходимо регулярно мыть руки - с мылом или антисептиком. Приходя домой, вымыть лицо, промыть водой носовые ходы. В общественных местах - транспорте, супермаркете, во время зрелищных мероприятий целесообразно надевать маску, придерживаться дистанции не менее 1-1,5 м.

"И обязательно оставаться дома, если вдруг все же заболели, чтобы не разносить инфекцию", - добавила Пшеничная.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - почти 70 %. Самым распространенным вариантом гриппа стал виной грипп, который циркулирует уже в 86 регионах. Как ранее сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, свиной грипп вызывает большое количество осложнений и может привести к смерти.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" после 8:00.