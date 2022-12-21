Условный срок активистке "Открытой России" Шевченко изменили на три года колонии-поселения

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ростова-на-Дону отменил условный срок бывшей активистке "Открытой России" (признана нежелательной на территории РФ организацией) Анастасии Шевченко и приговорил ее к трем годам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Исполнить назначенное Анастасии Шевченко приговором Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону от 18 февраля наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

При обнаружении осужденной - "поместить ее под стражу и направить для отбывания наказания в колонию-поселение под конвоем". "Срок наказания исчислять с момента ее фактического задержания", - отмечает пресс-служба.

21 января 2019 года в отношении Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации) из-за организации политических дебатов и публикации поста о лекции "Открытой России", что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

С января 2019 года Шевченко находилась под домашним арестом. В январе 2020 года ей смягчили условия содержания под домашним арестом и разрешили прогулки и звонки. Рассмотрение уголовного дела в отношении Шевченко в суде началось в июне 2020 года.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в феврале 2021 года признал ее виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, однако в августе 2021 года Ленинский районный суд смягчил наказание, назначив ей три года года условно с трехлетним испытательным сроком.

Летом 2022 года Шевченко покинула страну, в сентябре ее объявили в розыск.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году. Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций, в том числе "Открытой России" (Великобритания). В ведомстве посчитали, что НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 года "Открытая Россия" полностью прекратила деятельность.