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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Сгоревший в Кемерове нелегальный дом престарелых использовался как приют для бездомных стариков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Постояльцами нелегального дома престарелых, сгоревшего в Кемерове, были бездомные старики, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Дом престарелых был основан при местной протестантской деноменации или общине. Он не был зарегистрирован в установленном порядке. Однако использовался как приют для бездомных стариков", - сказал собеседник агентства.

Неофициальный дом престарелых располагался в частном доме на улице Таврической. Скончались как минимум 11 человек.

Причиной пожара мог стать неисправный обогревательный прибор или оставленная на ночь непогашенная печь.

Кемерово
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