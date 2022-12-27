Военные учебные центры создадут в 16 российских вузах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при государственных университетах в регионах страны.

Минобрнауки России и Минсельхозу России поручено осуществить необходимые мероприятия по созданию военных учебных центров в рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания в целях оказания услуг по обучению граждан РФ, (...) обучающихся по очной форме обучения, по программам военной подготовки. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному перечню, военные учебные центы создадут при Астраханском государственном университете, при Дальневосточном государственном аграрном университете, при Ижевском государственном техническом университете. Кроме того, военные учебные центры поручено создать при Липецком государственном техническом университете, при Мордовском, Новгородском, Орловском, Поволжском, Псковском, Сахалинском, Смоленском, Тюменском, Череповецком, Чеченском госуниверситетах и при Ярославском государственном техническом университете.

На прошлой неделе Минобрнауки сообщило, что ведомство совместно с Минобороны России разработали модуль "Основы военной подготовки", который направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы.