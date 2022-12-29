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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму до второй половины января

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный весной на северо-востоке Крыма, будет действовать как минимум до 21 января 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

"Желтый" уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

Высокий уровень террористической опасности был введен в нескольких муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

В Крыму также действует режим среднего уровня реагирования.

Крым Сергей Аксенов
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