Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации из Армянска

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сообщения об эвакуации жителей Армянска на севере Крыма не соответствуют действительности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По поводу разгоняемых в соцсетях и телеграм-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

В Крыму с апреля действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, с октября - средний уровень реагирования.

Ранее Аксенов заявлял, что в Крыму проводятся фортификационные работы для гарантированной безопасности жителей полуострова.