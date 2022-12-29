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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Губернатор Алиханов назвал неактуальным строительство моста через Калининградский залив

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Перспектива строительства моста через Калининградский залив сейчас остается неопределенной, сказал журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Я изначально сомневался в реализации проекта строительства моста через Калининградский залив. И сейчас я понимаю, что в текущем моменте просить у федерального бюджета 40 млрд рублей на этот мост, с учетом тех задач, которые сейчас стоят перед нашей страной... Наверное, это легкомысленно - надеяться, (что вопрос - ИФ) легко решится, и нам выдадут завтра эти средства. Сомневаюсь в этом", - сказал он.

Какой-либо подготовки к строительству не ведется. Участки под будущий мост не выкупаются. "Они зарезервированы под выкуп, но никакого выкупа не происходит и не будет происходить до момента выделения средств федерального гранта", - пояснил губернатор.

Он также отметил, что в нынешней политической ситуации строительство этого моста не вписываются в транспортную логистику региона, оказавшегося фактически в автомобильной блокаде со стороны стран Евросоюза. Объект проектировался как раз в связи с намерением региональных властей вписать регион в транспортные коридоры между странами Западной Европы, Балтии и России. Но сейчас эти направления перекрыты санкциями.

По словам Алиханова, власти региона намерены уделять больше внимания транспортной доступности порта Балтийск для грузовых перевозок в Калининград.

Правительство Калининградской области и группа "ВИС" в июне 2019 года заключили соглашение о создании мостового перехода через Калининградский залив. Осенью 2020 года Сбербанк России и ООО "Десятая концессионная компания" (входит в группу "ВИС") заключили кредитное соглашение о финансировании концессии для строительства моста через залив.

Общий бюджет проекта на инвестиционной стадии оценивался в 44 млрд рублей. Окончательная стоимость строительства должна была быть определена по итогам прохождения государственной экспертизы проектной документации.

Предполагалось, что длина вантового моста составит 2 637 метров, а общая протяженность транспортной инфраструктуры с учетом подходов - 8 103 метра. Мост предполагался четырехполосным, расчетная скорость движения - 120 км/ч, пропускная способность - более 10,5 тысячи автомобилей в сутки.

Калининградская область Калининградский залив Антон Алиханов Евросоюз Балтия Балтийск Сбербанк
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