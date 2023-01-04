Предприятия легкой промышленности продолжат получать компенсацию части расходов по процентам

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Предприятия легкой промышленности в 2023 году продолжат получать федеральные субсидии, с помощью которых смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам. Постановление о продлении этой меры поддержки еще на один год подписал в конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение будет распространяться на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 млн рублей в год.

В 2023 году получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до двух лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.