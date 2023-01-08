Семь человек пострадали при возгорании вахтового автобуса в Томской области

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Возгорание вахтового автобуса произошло в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района Томской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. Семь из девяти пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе ехали работники организации, которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда, а также взяла на контроль установление причин возгорания.