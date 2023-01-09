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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Глава Минцифры назвал устойчивой ситуацию в российской IT-отрасли

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российская цифровая отрасль продемонстрировала высокий уровень приспособляемости, после трудного периода адаптации ситуация устойчивая, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Наша отрасль показала высокий уровень приспособляемости и в целом ситуация сегодня устойчивая. Был достаточно трудный период адаптации, но, если смотреть на рынок "тяжелого" серверного оборудования, он не просел", - сообщил глава Минцифры в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По его словам, "очевидно, что ситуация будет меняться, но опасений, что нам вообще все перекроют, пока нет".

"Сыграло свою роль и то, что за последние годы удалось существенно выправить ситуацию с железом (аппаратным обеспечением - ИФ). Если в 2019 году у нас доля российских серверов и систем хранения данных была меньше 10%, то сейчас уже половина", - сказал Шадаев.

Он отметил, что "это результат политики государства и регуляторов, которые оказывали давление на госорганы и госкомпании".

"И этот рынок сегодня в России растет. У нас есть пять проектов новых по строительству новых и развитию действующих производств, то есть компании расширяют производственные мощности", - подчеркнул министр в беседе с изданием.

Максут Шадаев Минцифры
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