Минздрав заявил об отсутствии ограничений на ввоз незарегистрированных лекарств по медпоказаниям

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В России нет ограничений для ввоза необходимых пациенту, но незарегистрированных в стране лекарств; они могут быть ввезены в случае наличия медицинских показаний при назначении препаратов по решению врачебной комиссии, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"В настоящее время отсутствуют ограничения для ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов по жизненным показаниям пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Отмечается, что незарегистрированный в России лекарственный препарат может быть ввезен для конкретного пациента в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) при назначении этого препарата по решению врачебной комиссии.

"В этом случае Минздравом России оперативно (в срок не более 5 дней) выдаются заключения (разрешительные документы) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов по жизненным показаниям пациентов. Плата за выдачу указанного разрешения не взимается", - заявили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что в настоящее время в целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с острым лимфобластным лейкозом ввезен на территорию РФ и распределен в медицинские организации лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) Пэгаспаргаза торгового наименования (ТН) "Онкаспар" в объеме 1 тыс. 90 флаконов в национальной упаковке зарубежного предприятия-производителя.

Ранее директор Института гематологии центра им. Рогачева Алексей Масчан в интервью "Известиям" заявил, что "ситуация с доступностью в РФ новых препаратов для онкобольных ухудшается" из-за того, что некоторые зарубежные препараты не поступают в страну.