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Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

Соответствующий документ (279220-8) размещен во вторник в базе деятельности палаты парламента РФ.

Всего в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы предлагается считать прекратившими действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года 21 международный договор, в том числе: Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, Европейскую хартию местного самоуправления, Европейскую социальную хартию.

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В пояснительной записке отмечается, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета Европы. Россия 15 марта 2022 года официально уведомила генсека Совета Европы о намерении выйти из Совета Европы на основании статьи 7 Устава Совета Европы (регулирует порядок добровольного выхода), а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 16 марта 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты.

Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года.

Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро, говорится в пояснительной записке. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации – с 1 января по 15 марта 2022 год. Общая сумма составила около 5,7 млн евро, указано в документе.

В соответствии с законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", решение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, которые были ратифицированы федеральными законами, подлежит принятию в форме федерального закона.

Владимир Путин Госдума Совет Европы
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