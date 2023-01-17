Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку с должности главы государства, а также вышел из состава ЦК и политбюро Компартии Вьетнама.

"Центральной комитет Коммунистической партии Вьетнама во вторник принял отставку Нгуена Суан Фука с поста президента Вьетнама и вывел его из состава ЦК и политбюро партии по его собственному желанию", - информируют вьетнамские СМИ.

В коммюнике ЦК партии говорится, что Нгуен Суан Фук принял решение об отставке после того, как выяснилось, что он закрывал глаза на ряд нарушений со стороны представителей высшего руководства страны, в частности заместителей премьер-министра и нескольких министров.

Ранее по итогам расследования двое заместителей премьера ушли с должностей, а против двух министров и нескольких других чиновников были выдвинуты уголовные обвинения.

Нгуен Суан Фук занимал пост президента Вьетнама с 5 апреля 2021 года. В период 2016-2021 годов он был главой вьетнамского правительства.

Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Премьер-министр Молдавии призвала не верить слухам об отставке правительства

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Маск предстанет перед судом за сообщения о планах выкупить Tesla

Маск предстанет перед судом за сообщения о планах выкупить Tesla

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет

Что случилось этой ночью: вторник, 17 января

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Глава ВС Великобритании заявил, что поставка танков Украине ослабит британскую армию

Движение судов по Босфору частично восстановлено

Движение судов по Босфору частично восстановлено

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });