Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку с должности главы государства, а также вышел из состава ЦК и политбюро Компартии Вьетнама.

"Центральной комитет Коммунистической партии Вьетнама во вторник принял отставку Нгуена Суан Фука с поста президента Вьетнама и вывел его из состава ЦК и политбюро партии по его собственному желанию", - информируют вьетнамские СМИ.

В коммюнике ЦК партии говорится, что Нгуен Суан Фук принял решение об отставке после того, как выяснилось, что он закрывал глаза на ряд нарушений со стороны представителей высшего руководства страны, в частности заместителей премьер-министра и нескольких министров.

Ранее по итогам расследования двое заместителей премьера ушли с должностей, а против двух министров и нескольких других чиновников были выдвинуты уголовные обвинения.

Нгуен Суан Фук занимал пост президента Вьетнама с 5 апреля 2021 года. В период 2016-2021 годов он был главой вьетнамского правительства.