Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросе частичной мобилизации

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле в вопросе частичной мобилизации призывают ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина, который заявил о ее завершении.

В пятницу в ходе общения с журналистами пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с запросом в администрацию президента депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Он направил обращение с просьбой к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе, который получил депутат, было написано, что действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается. Журналисты попросили Пескова разъяснить ситуацию.

"Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться", - сказал Песков.

У него уточнили, что значит фраза из ответа администрации президента депутату, где написано, что "действие указа продолжается".

"Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина", - сказал Песков.

Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что нужно было призвать 300 тысяч человек.

9 декабря 2022 года Путин заявил, что факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет.

4 ноября Путин сообщил, что для участия в СВО мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. 7 декабря он сказал, что только 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тысяч – непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку. По словам Путина, специальная военная операция на Украине может стать длительным процессом.