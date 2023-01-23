Концепция технологического развития России до 2030 года будет утверждена в марте

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Концепцию технологического развития России до 2030 года должны утвердить в марте, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с экспертным сообществом и представителями профильных ведомств. Его цитирует пресс-служба Минобрнауки.

"Речь идет о смене ключевой модели взаимодействия двух процессов. Это развитие науки (когда основным продуктом является знание, а технологии - скорее побочны) и развитие производства (когда технологии - обязательный составной элемент, подчиненный логике освоения рынков, повышения конкурентоспособности). Данные процессы расположены рядом, попытки выстроить между ними взаимосвязь уже предпринимались, но результаты недостаточны", - сказал он.

Он считает, что решать поставленные задачи можно через институциональное объединение научной и производственной составляющих, создание среды, когда компании зарабатывают на исследованиях, и через промышленные мегапроекты.

Концепция определит понятие, цели, задачи и принципы достижения технологического суверенитета страны, а также целевые показатели технологического развития.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обратил внимание, что сегодня драйверами научно-технологического развития выступают университеты.

"Сама по себе эта тема не новая, но мы хотим закрепить ее навсегда. Сегодня в России уже реализуются программы по научно-технологическому развитию вузов, и эта работа должна быть усилена. Должно сформироваться ядро таких передовых организаций. Это условие задает нам совершенно другие требования по проработке инструментов стимулирования университетов. Сейчас этому, например, способствует самая масштабная в истории России программа поддержки вузов "Приоритет 2030", - отметил министр.

Для достижения технологического суверенитета планируется обеспечить приоритетным финансированием высокотехнологичные проекты, включающие разработку и внедрение критических и сквозных технологий, а также сфокусировать деятельность институтов инновационного развития, связанных с реализацией высокотехнологичных и инновационных проектов. Правительство определит меры поддержки организаций, которые разрабатывают подобные проекты.

В обсуждении концепции приняли участие представители бизнес-сообщества, научно-образовательных кругов и органов власти.