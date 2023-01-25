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Путин встретится с главами думских фракций в феврале

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, встречи главы государства с руководителями думских фракций должны пройти в феврале. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера поздно-поздно вечером у президента было запланировано много бесед, состоялась его встреча со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным", - сказал Песков в среду журналистам.

Он сообщил, что в ходе встречи обсуждались планы работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год.

"Кроме того, также обсуждалась предстоящая очередная сессия отдельных встреч президента с руководителями фракций, которая состоится, скажем так, уже в следующем месяце", - заявил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков
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