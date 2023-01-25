Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Туле

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Жертвами аварии с участием грузовой машины и микроавтобуса на трассе в Туле стали девять человек, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" Ленинского района городского округа Тула микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего обе машины опрокинулись. При этом Volkswagen Transporter оказался под грузовиком, говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, погибли девять человек.

Как уточнил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы УМВД региона, среди погибших – водитель и восемь пассажиров микроавтобуса.

"Микроавтобус с курскими номерами следовал транзитом в Курскую область", - отметил он.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава региона агентству пока подтвердили гибель восьми человек.

"Восемь погибших. Из них пять женщин и трое мужчин. Детей среди погибших нет", - сказал представитель Минздрава.

По информации прокуратуры Тульской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).