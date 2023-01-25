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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Дело о гибели девяти человек в ДТП на трассе в Туле передано из полиции в СКР

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Расследованием уголовного дела по факту автоаварии с гибелью девяти человек на трассе в Туле будет заниматься следственное управление СК России по Тульской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По ходатайству руководителя следственного управления СК России по Тульской области Владимира Усова уголовное дело (...), возбужденное УМВД России по Тульской области, передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК", - говорится в сообщении.

С целью установления всех обстоятельств назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, устанавливается соблюдение процедуры допуска водителей грузовика к управлению транспортным средством.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Тульской области, отмечается в сообщении.

В среду в 16:30 на 734-м километре автодороги Р-132 "Золотое Кольцо" Ленинского района городского округа Тула микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, после чего обе машины опрокинулись. При этом микроавтобус оказался под грузовиком.

Согласно предварительным данным, погибли девять человек - водитель и восемь пассажиров микроавтобуса. Среди погибших детей нет.

Предварительно, микроавтобус с курскими номерами следовал транзитом.

По факту ДТП также проводится прокурорская проверка.

Вечером в среду начальник пресс-службы регионального управления МЧС Максим Пряхин подтвердил "Интерфаксу", что в результате аварии погибли девять человек. "Работы по ликвидации последствий ДТП завершены. Все тела погибших извлечены. В результате ДТП, к сожалению, погибло 9 человек, среди погибших детей нет", - сказал он.

Тула СКР МВД
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