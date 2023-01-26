Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Госдуме назвали приоритетом поправки о контроле перехода банков на российское ПО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В приоритете у Госдумы на ближайший год в том числе поправки о контроле выполнения планов перехода национальных финансовых организаций на российское программное обеспечение, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на совещании со статс-секретарями органов федеральной власти.

"Нам предстоит обсудить изменения в федеральный закон "О Центральном банке РФ" в части контроля выполнения планов перехода национальных финансовых организаций на российское программное обеспечение", - сказал он.

По словам Жукова, в приоритетной повестке Думы также внесение изменений в законодательство, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в России.

Кроме того, депутатам предстоит вместе с правительством работать над законодательными инициативами о ратификации международных договоров с дружественными странами, сказал Жуков.

По его словам, также планируется разработать модельные законы в области обеспечения безопасности и устойчивого экономического развития с государствами ШОС и БРИКС с целью гармонизации законодательства в указанных сферах.

Александр Жуков Госдума Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции в отношении связанных с группой "Вагнер" физлиц и структур

"Медуза" признана нежелательной в РФ организацией

Володин попросил разобраться с 95 "замершими" в Думе правительственными законопроектами

Володин попросил разобраться с 95 "замершими" в Думе правительственными законопроектами

Власти Москвы прекращают договоры аренды на все помещения "Сахаровского центра"

В Думе не видят необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана

Минниханов теперь не будет именоваться президентом Татарстана
Пандемия коронавируса

Суточное число заболевших COVID-19 в РФ впервые с начала года превысило 7 тыс. человек

РПЦ и Минобороны РФ разработали поправки о правовом статусе военных священников

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });