В Госдуме назвали приоритетом поправки о контроле перехода банков на российское ПО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В приоритете у Госдумы на ближайший год в том числе поправки о контроле выполнения планов перехода национальных финансовых организаций на российское программное обеспечение, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на совещании со статс-секретарями органов федеральной власти.

"Нам предстоит обсудить изменения в федеральный закон "О Центральном банке РФ" в части контроля выполнения планов перехода национальных финансовых организаций на российское программное обеспечение", - сказал он.

По словам Жукова, в приоритетной повестке Думы также внесение изменений в законодательство, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в России.

Кроме того, депутатам предстоит вместе с правительством работать над законодательными инициативами о ратификации международных договоров с дружественными странами, сказал Жуков.

По его словам, также планируется разработать модельные законы в области обеспечения безопасности и устойчивого экономического развития с государствами ШОС и БРИКС с целью гармонизации законодательства в указанных сферах.